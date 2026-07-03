Na Mokroluškom groblju večeras se dogodio težak slučaj skrnavljenja grobova, kada su za sada nepoznati počinioci, prema prvim informacijama, oštetili oko 35 grobnica.

Kako Kurir saznaje, lopovi su isekli metalne sanduke u grobnicama i otvorili veliki broj grobnih mesta, nakon čega su pobegli pre dolaska policije.

Na licu mesta nalazi se više policijskih patrola koje obavljaju uviđaj, dok inspektori intenzivno tragaju za počiniocima. Prikupljaju se tragovi i utvrđuju sve okolnosti pod kojima je izvršeno ovo krivično delo.

– Ovako nešto se ne pamti. Bruka i sramota. Više nema mira ni za pokojne. Neverovatno je da je neko spreman da skrnavi grobove zbog koristi. Nadamo se da će policija što pre pronaći odgovorne – kaže izvor za Kurir upoznat sa slučajem.

Za sada nije poznato da li je iz grobnica nešto ukradeno, niti kolika je materijalna šteta. To će biti utvrđeno nakon završetka uviđaja i detaljnog pregleda svih oštećenih grobnica.

Istraga je u toku.