Godinama unazad spekuliše se o razvodu Marte Savić i Mileta Kitića. Naime, pevačica se sada oglasila tim povodom i iznela sve detalje o braku sa folkerom.

- Mile i ja smo toliko dugo zajedno da smo postali jedno. Kad provodite godine, decenije s nekim, onda radite na tom odnosu, što znači da prolazimo kroz razne situacije, od najlepših do najgorih. Naš život je neobičan sam po sebi, tako da smo mnogo toga i prošli i naučili jedno od drugog. Razumevanje, tolerancija, podrška, slični temelji vezani za bitne životne odluke. Sve je to neophodno da bi se ljubav nadogradila, opstala i dobila pravi smisao. Mi nismo nimalo slični, ali upravo je njemu bilo neophodno sve moje da bi bio najbolja verzija sebe, isto tako i meni obrnuto. Mislim da smo učili zajedno da postanemo najbolji. Spekulišu ljudi i u komšiluku, a kamoli o nekom ko je javna ličnost. Ja nisam od takvih ljudi, pa je nekad znalo da mi smeta, ali sam prevazišla takve priče, jer nisu realne! - započela je Marta i dodala:

Nema tu recepta

- Mogu samo ukratko da opišem nas odnos, što ne znači da bi uspelo kod nekog drugog. Mislim da se ljudi nađu ili ne nađu. Da je suđeno ili nije. Nema tu recepta, tajne, pravila. U našem slučaju je bilo svega i ništa nas nije razdvojilo, već nas je još više spojilo. Ono što je uvek bilo prisutno od prvog dana do dan-danas je veliko poštovanje. Nikad nismo dozvolili da jedno drugo vređamo. Srećna porodica je ona koja radi na svojoj sreći, ne pada ništa s neba. Srećni smo jer želimo to da budemo - zaključila je Marta za Kurir.

Podsetimo, posebno su počele da kruže priče da se Marta i Mile razvode kada je ona počela da boravi u Dominikani bez supruga, međutim, očito je da među njima nema nikakvih problema.

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