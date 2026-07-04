Na auto-putu Novi Sad–Niš, posle petlje Novi Banovci, danas popodne došlo je do požara na teretnom vozilu tokom vožnje.

Do incidenta je, prema dostupnim informacijama, došlo oko 16.15 časova, kada se kamion zapalio u pokretu.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe vatrogasaca i policije, koje su brzo lokalizovale i ugasile požar.

Prema prvim informacijama, u nezgodi nije bilo povređenih, a pričinjena je materijalna šteta.

Saobraćaj na ovoj deonici auto-puta bio je kratkotrajno usporen tokom intervencije nadležnih službi.