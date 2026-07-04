Skiper Vlada ispričao je za češki portal Boatsafe da je tog dana na jedrilici vladala opuštena atmosfera i da ništa nije nagoveštavalo tragediju.

Osmočlana posada isplovila je ujutru prema Splitskim vratima, dok je za kormilom neposredno pre nesreće bio njegov dugogodišnji prijatelj Petr, takođe iskusan skiper.

– Zvuk katamarana uopšte se nije čuo. Video sam ga u daljini kao malu tačku, ali nisam mislio da postoji opasnost. Tek kada se približio na oko 500 metara shvatio sam koliko je situacija ozbiljna. Katamaran nije zatrubio niti je promenio pravac – rekao je Vlada.

Kako je objasnio, pri brzini od oko 32 čvora katamaran je tih 500 metara prešao za svega tridesetak sekundi.

"Petre, levo!"

Vlada kaže da je u poslednjim sekundama pokušao da upozori prijatelja koji je upravljao jedrilicom.

– Povikao sam Petru da skrene. Prvo je instinktivno okrenuo udesno, ali nam se učinilo da je tada položaj još gori. Zato sam viknuo: "Petre, levo!" Od tog trenutka do sudara prošlo je možda šest do osam sekundi. Videli smo da katamaran i dalje ide pravo na nas i znali smo da više ništa ne možemo da uradimo – ispričao je.

"Nikada ga više nisam video"

Preživeli skiper opisao je trenutak udara kao prizor iz horor filma.

– Video sam kako plovak udara u naš brod svega dva metra od mene. U jednom trenutku Petra više nije bilo. Nikada ga više nisam video. Nestali su i naši prijatelji Jiřinka i njen suprug Petr. Nisam ih video ni kasnije, ni u olupini. Sekunde su prolazile kao u horor filmu – rekao je.

Dodao je da je odmah nakon udara pokušao da spase svoju devojku, koja je ostala priklještena između uništenog stola u kokpitu i ostataka jedrilice.

– Srećom, uspeo sam da je izvučem. Brod nam je jednostavno potonuo pod nogama – rekao je.

Iz mora ih je izvukla posada katamarana, dok ih je policijski brod prevezao na obalu.

Pokrenuta istraga

Županijsko državno tužilaštvo u Splitu pokrenulo je istragu protiv prvog oficira katamarana zbog sumnje da je odgovoran za pomorsku nesreću.

Prema navodima tužilaštva, postoji osnovana sumnja da tokom plovidbe nije preduzeo sve mere neophodne za bezbednu navigaciju.

Istražitelji navode da radar i sistemi za upozoravanje navodno nisu bili uključeni, kao i da nije kontinuirano pratio plovni put niti prilagodio brzinu uslovima na moru.

Za delo koje mu se stavlja na teret zaprećena je kazna zatvora od tri do 15 godina.

Šta to znači?

Istraga o uzrocima jedne od najtežih pomorskih nesreća ove godine na Jadranu i dalje traje. Iskaz preživelog skipera predstavlja jedan od važnih elemenata koji će biti razmatrani tokom daljeg postupka.