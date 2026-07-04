Viši sud u Sremskoj Mitrovici doneo je presudu kojom je Venes L. (39) osuđen na 12 godina zatvora zbog krivičnog dela teške telesne povrede sa smrtnim ishodom, počinjenog nad Ljubomirom T. (43) iz Sremske Mitrovice.

Sudsko veće je utvrdilo da je optuženi odgovoran za smrt Ljubomira T., koji je, prema obdukcionom nalazu, preminuo usled višestrukih udaraca u predelu glave. Sud je u postupku izvršio prekvalifikaciju krivičnog dela, pa se Venesu L. nije sudilo za ubistvo, već za tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom, za koju je zaprećena maksimalna kazna od 12 godina zatvora.

Optuženi nije bio prisutan prilikom izricanja presude.

Podsetimo, tragični događaj datira iz avgusta 2021. godine i mesecima je bio predmet policijske istrage. Prema navodima iz spisa i svedočenjima, Ljubomir T. je kobnog dana popodne pio ispred prodavnice sa poznanicima, kada je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između Venesa L. I drigih.

Svedoci su ispričali da je Ljubomir pokušavao da smiri situaciju kako ne bi došlo do eskalacije, ali se sukob kasnije nastavio. Nakon što se atmosfera smirila, Venes L. je, prema navodima, pozvao Ljubomira na dodatno piće, na šta je on pristao.

Njih dvojica su potom otišli u stan u naselju Kamenjar, gde se, prema optužnici, dogodio smrtonosni napad. Tamo je Ljubomir zadobio višestruke udarce u glavu, koji su, prema obdukcionom nalazu, doveli do smrtonosnog krvarenja i gušenja sopstvenom krvlju.

Nakon zločina, njegovo telo je, kako je utvrđeno tokom istrage, umotano u tepih i smešteno u gepek automobila „golf“, koji je kasnije pronađen u naselju Kamenjar. Ovaj detalj posebno je šokirao javnost tokom trajanja istrage.

Nestanak Ljubomira T. prijavila je njegova supruga Jovana, koja je, kako je navela, od samog početka sumnjala da se radi o teškom krivičnom delu. U potragu su se uključili i članovi porodice i prijatelji, koji su, zajedno sa policijom, došli do ključnih informacija koje su dovele do pronalaska tela.

– Želim samo istinu, da znam šta se tačno dogodilo i zbog čega je izgubio život – rekla je ranije njegova supruga za medije.

Kum nastradalog Ljubomira takođe je govorio o slučaju, navodeći da je potraga bila izuzetno teška i emotivna. On je tvrdio da su Ljubomira poslednji put videli u društvu osoba sa kojima je došlo do sukoba, nakon čega mu se gubi svaki trag.

U trenutku smrti, Ljubomir T. je iza sebe ostavio troje maloletne dece, od kojih je najstarije imalo deset, srednje šest, a najmlađe svega 13 i po meseci. Njegova porodica je u više navrata tokom istrage izražavala nezadovoljstvo i bol zbog načina na koji je slučaj vođen i kvalifikovan.

Iako je sud doneo presudu, porodica žrtve i dalje smatra da kazna nije srazmerna težini zločina i očekuje dalje pravne korake, uključujući moguće žalbe.

Ovaj slučaj je tokom istrage i suđenja izazvao veliko interesovanje javnosti zbog brutalnosti događaja i načina na koji je telo žrtve sakriveno nakon ubistva.