Rusija je spremna da sprovede humanitarnu operaciju u gradu Konstantinovka kako bi predala tela poginulih ukrajinskih vojnika, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

"U te svrhe, predlaže se da ukrajinska strana prekine granatiranje grada Konstantinovke od 12.00 do 18.00 sati po moskovskom vremenu 6. jula 2026. godine", navodi se u saopštenju koje prenose RIA Novosti.

Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izvestio je u petak ruskog predsednika Vladimira Putina da su ruske trupe "oslobodile grad".

Putin je ocenio da je to ključno za preuzimanje kontrole nad celom teritorijom Donjecka i da otvara direktan put ka napredovanju ka Kramatorsko-Slovjanskom pravcu, koji je, kako je kazao, poslednje uporište kijevskog režima u Donbasu.