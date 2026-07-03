Jermenska skupština usvojila je danas amandmane na izborne zakone, među kojima je i uslov da jermenski građani mogu da glasaju na parlamentarnim izborima u toj zemlji samo ako su u njoj imali prebivalište najmanje 12 meseci u dve godine pre održavanja izbora.

Kako navodi agencija Blumberg, to u praksi znači da će većini jermenskih građana koji žive u inostranstvu biti onemogućeno da glasaju.

Ustavni sud razmatra žalbe na usvojene amandmane, a očekuje se da presuda bude izrečena u subotu.

Opozicioni poslanici i organizacije dijaspore osudili su predlog zakona kao neustavan, tvrdeći da pravo glasa proizilazi iz državljanstva, a ne iz prebivališta, kao i da izmene imaju za cilj da isključe deo biračkog tela koji manje podržava vladu pre održavanja predstojećih izbora.

Nove izmene zakona uključuju i povećanje krivičnih kazni za izborne prevare i manipulacije biračkim spiskovima.

Saradnici jermenskog premijera Nikola Pašinjana optužili su opozicione grupe da podstiču jermenske građane u Rusiji da putuju u Jermeniju pre parlamentarnih izbora 7. juna, i tvrdili da izborni sistem treba da da prioritet građanima koji imaju stalno prebivalište.

Protivnici usvojenih amandmana su istakli da ustav propisuje usku listu uslova pod kojima građani mogu biti lišeni prava glasa, kao što je kada je pojedinac proglašen pravno nesposobnim od strane suda ili služi zatvorsku kaznu za teška krivična dela.