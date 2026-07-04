Američki predsednik Donald Tramp ponovio je danas tokom nabrajanja dostignuća Amerikanaca u svetu, između ostalog i dobitnika Nobelove nagrade iz različitih oblasti, da on nije dobio Nobelovu nagradu za mir, koju je priželjkivao, Tramp je to pomenuo u govoru povodom obeležavanja 250. rođendana nacije, odnosno Dana nezavisnosti, tokom obraćanja na planini Rašmor koja je poznata po isklesanim glavama četvorice bivših američkih predsednika, kada je nabrajao listu izuma i dostignuća koja su postigli Amerikanci, dok je istovremeno isticao dominaciju zemlje u muzici, sportu i kulturi, prenosi The Hill.

"Amerikanci su osvojili najviše olimpijskih medalja od bilo koje zemlje na svetu, ubedljivo najviše Nobelovih nagrada. Pa, meni nisu dali nijednu", kazao je Tramp.

Tramp se žalio što mu nagrada nije dodeljena uprkos tome što je, kako tvrdi, "rešio osam ratova". Sjedinjene Američke Države prednjače u svetu sa više od 420 dobitnika Nobelove nagrade, u oblastima fizike, hemije, fiziologije ili medicine, književnosti i mira.

Prestižna nagrada je dugo bila Trampova fiksna tačka, i on je veći deo prvih meseci svog drugog mandata proveo javno lobirajući da se njemu uruči Nobelova nagrada za mir, a u januaru je rekao da "ne može da se seti nikoga u istoriji" ko je više zaslužio nagradu od njega samog.

Nobelova nagrada za mir za 2025. godinu je uručena liderki venecuelanske opozicije Mariji Korini Mačado, koja je u januaru odlučila da medalju dodeli Trampu, što je prema saopštenju Nobelovog komiteta koje je usledilo, bio samo simboličan gest.

Samo dva aktuelna predsednika SAD su osvojila Nobelovu nagradu u istoriji, Vudro Vilson 1920. godine i Barak Obama 2009. godine.