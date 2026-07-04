Nezapamćen incident uznemirio je stanovnike beogradskog naselja Mali Mokri Lug, nakon što je u subotu ujutru otkriveno da su nepoznate osobe oskrnavile više porodičnih grobnica na lokalnom groblju.

Kako se saznaje, meštani koji su u ranim jutarnjim satima došli da obiđu grobove svojih najmilijih zatekli su jezive prizore. Nepoznati vandali su, pod okriljem noći, nasilno obili ulaze u više porodičnih grobnica, pomerili ili uklonili teške nadgrobne ploče, a zatim obijali sanduke pokojnika.

Prema prvim informacijama, još nije utvrđeno da li je motiv ovog vandalskog čina bila krađa. Porodice preminulih u šoku su zbog onoga što su zatekle, pa za sada nije moguće sa sigurnošću utvrditi da li su iz sanduka nestali nakit ili drugi vredni predmeti koji su eventualno bili uz pokojne.

Po prijavi građana, policija je odmah izašla na lice mesta, obavila uviđaj i započela prikupljanje svih tragova koji bi mogli da dovedu do počinilaca.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, dok policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku odgovornih za ovaj uznemirujući slučaj.

Motiv skrnavljenja grobnica za sada nije poznat, a više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja i saslušanja oštećenih porodica.

Telegraf.rs