Nenad Alajbegović Alibeg (45), nekadašnji vođa Partizanove navijačke grupe "Zabranjeni", uhapšen je u petak u Novom Sadu, gde su ga pripadnici policije locirali dok je u jednoj prodavnici kupovao cigarete. Za njim je bilo raspisano više poternica i policijskih potraga.

Na snimku koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova vidi se kako Alajbegović stoji za pultom i razgovara sa prodavcem, kada mu iznenada prilaze inspektori u civilu. U svega nekoliko sekundi savladali su ga, oborili na pod i stavili mu lisice.

– Akcija je izvedena munjevito. Nije stigao ni da reaguje, a kamoli da pruži otpor. Sve se odigralo pred radnicima i kupcima u prodavnici – kaže izvor upoznat sa slučajem.

Prilikom hapšenja policija je kod Alajbegovića pronašla pištolj sa metkom u cevi, spreman za upotrebu.

Pretresom su pronađeni i pancir, 17 komada pištoljske municije kalibra 7,65 milimetara, jedan puščani metak kalibra 7,62 milimetra, digitalna vagica sa tragovima bele praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, kao i falsifikovana vozačka dozvola.

Protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i falsifikovanje isprave. Nakon zadržavanja biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Alajbegović je godinama poznat policiji i važi za jednu od kontroverznijih figura beogradskog podzemlja. Tokom poslednjih šesnaest godina čak 11 puta bio je meta oružanih napada, ali je svaki put uspeo da preživi.

Poslednji atentat dogodio se 6. decembra prošle godine u restoranu na Novom Beogradu, kada je maloletni napadač uleteo u lokal i zapucao ka stolu za kojim je sedeo Alajbegović sa prijateljem N. K. U pucnjavi je ranjen njegov prijatelj, dok je Alajbegović uspeo da pobegne na sprat restorana i izbegne metke.

Nakon tog incidenta policija je raspisala potragu za njim zbog sumnje da je bez dozvole nosio pištolj pronađen u restoranu posle pucnjave. Od tada nije bio dostupan istražnim organima sve do hapšenja u Novom Sadu.

Njegovo ime pominje se i u predmetu protiv pripadnika takozvanog vračarskog klana. Prema navodima tužilaštva, ova kriminalna grupa je tokom 2020. godine u više navrata planirala njegovu likvidaciju.

Zanimljivo je da je Alajbegović prošle godine svedočio u Specijalnom sudu u postupku protiv pripadnika vračarskog klana. Iako ih tužilaštvo tereti da su pokušavali da ga ubiju, on je tada izjavio da ne prepoznaje glasove optuženih u presretnutim Skaj prepiskama koje su izvođene kao dokaz.

Njegovo ime pojavljuje se i u brojnim porukama sa aplikacije Skaj, u kojima, prema tvrdnjama tužilaštva, pripadnici kriminalnih grupa dogovaraju njegovu likvidaciju i opisuju ga kao čoveka koji je spreman na sve kako bi sačuvao život.

Alo/Kurir