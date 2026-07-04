Profesor dr Vojislav Šešelj zapalio je studio tvrdnjavama šta bi moglo da odluči sudbinu Kosova i Metohije (KiM).

Lider radikala je gostovao na Kurir TV, gde je najpre istakao kako Srbije po pitanju svoje južne pokrajine treba da sačeka stabilizaciju spoljnopolitičkih okolnosti.

- Da vidimo kako će dalje ići pregovori između Rusije i Amerike, i uz učešće Kine i tako dalje. Ali u svakom slučaju, dok se vojska srpska na Kosovo ne vrati, nema 'leba - poručio je odlučno Šešelj.

On je potom istakao kako svaki pravi Srbin u svojoj glavi ima neki svoj plan kako da se povrati Kosovo i Metohija.

- Ali nisam siguran da postoji opšti nacionalni plan koji je opšteprihvaćen. A on sazreva u glavama ljudi. I ako bi postojao, nije vreme da se obelodanjuje. I ako Vučić ima taj plan, ne treba odmah da ga obelodanjuje. Treba čekati povoljan momenat. Kad će on doći, to samo Bog zna, ali Bog nas u takvim situacijama nije ostavljao na cedilu. Znate, i posle pet vekova ropstva pod Turcima, nama se ukazala šansa da se oslobodimo. I onda su nas ti Karađorđevići upropastili. Kad je trebalo da zaokružimo Veliku Srbiju, Aleksandar nas uvodi u Jugoslaviju kršeći Ustav Kraljevinu Srbije, uništavajući Kraljevinu Srbiju. On je uništio kraljevinu Srbiju - istakao je lider SRS.