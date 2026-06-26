Međutim, iskustvo jedne penzionerke pokazuje da blizina porodice ne znači uvek i život kakav ste zamišljali.

Nakon odlaska u penziju odlučila je da se sa suprugom preseli kako bi bila bliže deci, ali je ubrzo shvatila da je napravila potez zbog kojeg će se godinama kajati.

Život koji nisu želeli da napuste

Godinama su živeli na Kejp Kodu, gde su izgradili bogat društveni život. Imali su prijatelje, redovno odlazili u teretanu, igrali golf i uživali u svakodnevnim aktivnostima.

Verovali su da će tu ostati do kraja života.

Preseljenje zbog porodice

Sve se promenilo kada je otišla u penziju. Zbog visokih troškova života i želje da bude bliže deci i unucima, zajedno sa suprugom prodala je kuću i preselila se u mirnije mesto, uverena da donosi najbolju odluku.

Očekivala je više zajedničkih trenutaka sa porodicom i nastavak života u poznatom okruženju.

Stvarnost je bila potpuno drugačija

Vrlo brzo shvatila je da njena očekivanja nisu bila realna.

Deca su imala svoje obaveze, posao i porodicu, dok su unuci imali školu i aktivnosti. Susreti su uglavnom bili vikendom, kada su svi pokušavali da završe nagomilane kućne poslove.

Istovremeno, prijatelji iz mladosti nastavili su svojim životima, pa stara prijateljstva nije uspela da obnovi.

Osećaj usamljenosti postajao je sve veći

Novi grad bio je miran, ali gotovo bez društvenih sadržaja.

Kako kaže, nedostajali su joj izlasci, druženja i osećaj da je deo zajednice. Suprugu takav život nije smetao, ali njoj je svakodnevica postajala sve monotonija.

Vremenom je shvatila da joj nedostaje upravo ono zbog čega je ranije volela mesto u kojem je živela.

Odluka koja joj je vratila osmeh

Posle četiri godine supružnici su odlučili da se vrate na Kejp Kod.

Prodali su kuću, kupili manji dom i ponovo počeli da žive onako kako im najviše odgovara. Vratili su se starim prijateljima, golfu, teretani i brojnim društvenim aktivnostima.

Kako kaže, tek tada je ponovo osetila da pripada zajednici.

Blizina porodice nije isto što i sreća

Njena deca su razumela odluku roditelja, iako im u početku nije bilo lako.

Danas se viđaju ređe nego ranije, ali su susreti kvalitetniji i posvećeniji.

Penzionerka kaže da je iz svega izvukla važnu životnu lekciju – život u blizini porodice ne garantuje sreću. Mnogo je važnije živeti na mestu gde imate prijatelje, aktivnosti, osećaj pripadnosti i kvalitet života koji vam odgovara.