Dva muškarca teško su ranjena vatrenim oružjem tokom svađe na benzinskoj pumpi u Altenštajgu, u okrugu Kalv u Nemačkoj, u incidentu koji je uznemirio lokalne stanovnike.

Prema navodima policije i tužilaštva, sukob je eskalirao iz još neutvrđenih razloga, nakon čega je došlo do upotrebe vatrenog oružja. U toku incidenta, kako se sumnja, najmanje jedna osoba je udarena vozilom, što dodatno ukazuje na haotičan tok događaja.

Nakon pucnjave, dvojica osumnjičenih su pobegla automobilom sa lica mesta, ali su ubrzo identifikovani i uhapšeni bez pružanja otpora u Bad Vildbadu. Policija je saopštila da su uhapšeni muškarci starosti 21 i 24 godine.

Osumnjičeni su potom pritvoreni i smešteni u odvojene zatvorske jedinice. Navodi se da su nemačko-srpske nacionalnosti, dok se detalji o njihovoj ulozi u događaju i dalje proveravaju.

Na licu mesta pronađeno je vatreno oružje, a prostor pumpe je bio blokiran dok je policija obavljala uviđaj i prikupljala tragove.

Prema trenutnim informacijama, nijedna od ranjenih osoba nije životno ugrožena, ali su svi učesnici, uključujući povređene i osumnjičene, prebačeni u bolnice sa povredama različite težine.

Istragu o tačnom redosledu događaja, kao i o motivima sukoba, vode kriminalistička policija Kalva i Kancelarija javnog tužioca u Tibingenu. Policija ne isključuje mogućnost da je incidentu prethodio raniji sukob između učesnika.

Svedoci su pozvali policiju ubrzo nakon što su čuli više pucnjeva u večernjim satima, nakon čega su na lice mesta upućene brojne patrole, a angažovan je i policijski helikopter koji je učestvovao u potrazi za osumnjičenima.

Vlasti navode da se nastavlja detaljna istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog oružanog incidenta.

Alo/Blic