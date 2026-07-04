Ubistvo Aleksandra L. (40) iz Stare Pazove, koje je policija rasvetlila nakon višemesečne istrage, prema saznanjima izvora bliskih istrazi, izvršeno je na način karakterističan za obračune organizovanih kriminalnih grupa.

Kako navodi izvor, način na koji je Aleksandar ubijen podseća na tzv. "modus operandi" koji se dovodi u vezu sa vračarskim, odnosno kavačkim klanom.

– Žrtva je, prema dosadašnjim saznanjima, najpre oteta, potom fizički zlostavljana, a zatim usmrćena. Nakon toga telo je sakriveno i zakopano kako bi se prikrili tragovi zločina. Takav obrazac likvidacija već je viđan u obračunima organizovanih kriminalnih grupa – navodi sagovornik upoznat sa istragom.

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su P. J. (44) i P. J. (19) iz Rume zbog sumnje da su izvršili teško ubistvo Aleksandra Lazića iz Stare Pazove.

Prema saopštenju policije, osumnjičeni su identifikovani tokom istrage koja je pokrenuta nakon prijave nestanka Aleksandra L.

Operativnim radom utvrđeno je da su, kako se sumnja, tokom prve polovine aprila Lazića fizički zlostavljali u iznajmljenom stanu u Rumi, gde je od zadobijenih povreda preminuo. Njegovo telo su potom prebacili u porodičnu kuću koju povremeno koriste, a nekoliko dana kasnije zakopali u dvorištu kako bi prikrili zločin.

Policija je, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, obavila uviđaj na mestu događaja, kada je pronađeno telo u poodmakloj fazi raspadanja. Po nalogu tužioca, posmrtni ostaci prebačeni su na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu radi obdukcije.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Istraga je u toku, a jedan od ključnih zadataka istražitelja jeste utvrđivanje motiva zločina, kao i preciznog načina na koji je aleksandar L. usmrćen. Zbog stanja u kojem je telo pronađeno, očekuje se da će odgovore dati rezultati obdukcije.

Istražitelji proveravaju i da li ubistvo ima veze sa delovanjem organizovanih kriminalnih grupa ili je motiv zločina drugačije prirode.