Pripremno ročište u slučaju ubistva šezdesetogodišnjeg P. P. iz Stare Pazove, za koje je optužena njegova supruga M. P. (46), održano je tokom juna pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici.

Optužena je na ročište dovedena iz pritvora u kojem se nalazi od hapšenja, a koji joj je poslednjom odlukom suda produžen do 8. jula, dok se protiv nje vodi krivični postupak.

Zločin koji je potresao Srem dogodio se u noći između 17. i 18. jula prošle godine u porodičnoj kući u Staroj Pazovi. Prema navodima istrage, M. P. se tereti da je suprugu drvenom drškom sekire zadala više udaraca u predelu glave dok je, kako se sumnja, spavao. Od zadobijenih povreda muškarac je preminuo na licu mesta.

Prema navodima iz istrage, nakon ubistva usledio je pokušaj da se zločin prikrije i inscenira kao nesreća. Sumnja se da je M. P. nakon izvršenog dela pozvala poznanika P. G, nakon čega su zajedno tokom naredne noći telo žrtve umotali u ćebe i prevezli ga do poljskog puta u Ulici Mihajla Pupina u Staroj Pazovi.

Telo je, prema sumnjama istražnih organa, ostavljeno na toj lokaciji kako bi se stvorio utisak da je u pitanju saobraćajna nesreća ili druga vrsta slučajne smrti. U cilju prikrivanja tragova, sumnja se da su predmeti sa krvavim tragovima izneseni iz kuće i bačeni u obližnje kukuruzište.

Policija je, međutim, slučaj relativno brzo rasvetlila. Ključnu ulogu u istrazi imali su snimci nadzornih kamera, kao i tragovi krvi pronađeni u kući, uprkos pokušajima čišćenja i uklanjanja dokaza.

M. P. se tereti za teško ubistvo, dok je njen poznanik P. G. osumnjičen za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. On je kasnije pušten da se brani sa slobode.

Prema navodima iz sudskog postupka, optužena je sve vreme u pritvoru od hapšenja, a sud joj je produžio meru pritvora zbog težine krivičnog dela i okolnosti slučaja.

Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti zbog brutalnosti samog zločina, ali i zbog navodnog pokušaja da se čitav događaj predstavi kao nesrećan slučaj.

Očekuje se nastavak suđenja, saslušanje svedoka i izvođenje novih materijalnih dokaza koji bi trebalo da dodatno rasvetle sve okolnosti ovog događaja.