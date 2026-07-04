Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa BIA i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, brzom akcijom uhapsili su N. M. (1995) iz Beograda, za koga se sumnja da je pripadnik „vračarskog klana“.

On se tereti za krivična dela ugrožavanje sigurnosti i nasilničko ponašanje.

Prema sumnjama, događaj se desio 7. jula 2026. godine oko 19.10 časova u Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu, kada je osumnjičeni motociklom presekao put jednom građaninu, prišao njegovom vozilu i uperio pištolj u njegovom pravcu.

Nakon toga je, kako se sumnja, pištoljem udarao u vetrobransko staklo, pri čemu se i povredio.

Potom je na haubi vozila sopstvenom krvlju ispisao natpis „VR“, nakon čega se udaljio sa lica mesta.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu