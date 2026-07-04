Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa BIA i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, brzom akcijom uhapsili su N. M. (1995) iz Beograda, za koga se sumnja da je pripadnik „vračarskog klana“.
On se tereti za krivična dela ugrožavanje sigurnosti i nasilničko ponašanje.
Prema sumnjama, događaj se desio 7. jula 2026. godine oko 19.10 časova u Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu, kada je osumnjičeni motociklom presekao put jednom građaninu, prišao njegovom vozilu i uperio pištolj u njegovom pravcu.
Nakon toga je, kako se sumnja, pištoljem udarao u vetrobransko staklo, pri čemu se i povredio.
Potom je na haubi vozila sopstvenom krvlju ispisao natpis „VR“, nakon čega se udaljio sa lica mesta.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu
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