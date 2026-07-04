Dvadesetjednogodišnji D. H. iz Sarajeva preminuo je od posledica teških povreda koje je zadobio nakon pada sa krova automobila tokom proslave plasmana fudbalske reprezentacije BiH u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

Nesreća se dogodila u noći 25. juna na području opštine Novi Grad, kada je, prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, mladić pao sa krova automobila „Audi A6“, kojim je upravljao A. O. (2004).

Prema dostupnim informacijama, mladić je nakon pada zadobio teške telesne povrede opasne po život. Uprkos višednevnoj borbi lekara na Klinici za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, povrede su bile kobne.

Policija je tokom istrage utvrdila da je vozač upravljao vozilom bez položenog vozačkog ispita, kao i da je u trenutku nesreće imao 1,53 promila alkohola u krvi.

Zbog sumnje da je počinio krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, vozač je uhapšen, a istragu vodi Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Opštinski sud u Sarajevu odbio je predlog za određivanje pritvora, uz obrazloženje da se u ovoj fazi postupka radi o slučaju podeljene odgovornosti.

Istraga o svim okolnostima tragedije se nastavlja, a konačna odluka biće doneta nakon prikupljanja svih relevantnih dokaza, prenosi Avaz.