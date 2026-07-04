Brano Vučetić ispričao je da je kao devetogodišnji dečak ranjen i odveden u logor u Bratuncu, gde je proveo 56 dana.

Kako navodi, za to vreme nije dobio medicinsku pomoć, nije imao mogućnost da se okupa ili presvuče, a hrane i vode bilo je tek toliko da preživi.

– Vidao sam sebi rane, nisam dobio medicinsku pomoć, nisam se presvukao i okupao za svo to vreme. U početku su nam davali malo hrane i vode, samo da preživimo. Maltretirali su nas i izvodili napolje kako bi završavali poslove koje su oni trebalo da rade – rekao je Vučetić.

Kaže da je najteži trenutak usledio tek nakon izlaska iz logora.

– Nakon tih 56 dana otišao sam u Bratunac, ali nije imao ko da me sačeka. Tada sam saznao da su mi tata i brat poginuli. Bio je to jedan od najtežih trenutaka u mom životu. Shvatio sam da sam ostao sam, bez ikoga – ispričao je.

"Svoju decu učim da ne mrze"

Danas je Brano Vučetić otac dvoje dece, kojima, kako kaže, prenosi porodičnu istoriju, ali ih uči da ne mrze druge ljude.

– Učim ih da budu dobri, pošteni i obrazovani ljudi i da ne mrze svoje komšije. Ali isto tako želim da znaju šta se dogodilo našoj porodici i da se to nikada ne zaboravi – rekao je.

Govoreći o obeležavanju stradanja Srba u Podrinju, istakao je da se svake godine postavljaju fotografije stradalih duž magistralnog puta prema Srebrenici.

– Trudimo se da svake godine okupimo što više ljudi. Postavljamo fotografije naših najmilijih. Ovo je samo deo, oko 500 fotografija od ukupno 3.267 stradalih. Ne želimo nikoga da provociramo, već da pokažemo da su na ovom prostoru stradali i Srbi, uglavnom civili – naveo je Vučetić.

Dodao je da su se, prema njegovim rečima, napadi na srpska sela često događali tokom velikih pravoslavnih praznika, poput Petrovdana, Vidovdana i Božića.

Obeleženo 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju

U Bratuncu je danas obeležena 34. godišnjica stradanja 3.267 srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja i Birča tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Vlada Republike Srpske proglasila je Dan žalosti, dok je svetu arhijerejsku liturgiju i parastos na bratunačkom groblju služio patrijarh srpski Porfirije.

Obeležavanje godišnjice u Bratuncu posvećeno je sećanju na stradale Srbe iz Srednjeg Podrinja i Birča. Svedočenja preživelih, poput Brane Vučetića, predstavljaju deo ličnih iskustava iz ratnog perioda i čuvaju uspomenu na žrtve kroz porodična i javna sećanja.

Informer