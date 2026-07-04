Turistkinja je u Fejsbuk grupi „Grčka – smeštaj povoljan“ opisala neprijatnu situaciju koja ju je zadesila na početku letovanja.

Kako navodi, apartman u Nei Poriju rezervisala je još u januaru preko posrednice iz Aleksinca, kojoj je uredno uplatila depozit.

Međutim, kada je stigla u Grčku, saopšteno joj je da je vlasnik objekta otkazao rezervaciju.

– Pozdrav! Želela bih da podelim svoje, nažalost, negativno iskustvo sa Dudom, Srpkinjom iz Aleksinca koja je posrednik prilikom rezervacije smeštaja u Nei Poriju. Smeštaj je rezervisan još u januaru, plaćen depozit, da bi nam prilikom dolaska rekla kako je čovek kod kog smo rezervisali otkazao. Pri tom nam nudi smeštaj od narednog dana, a za prvi dan da se "snađemo" – napisala je turistkinja.

"Pazite da vam ne presedne odmor"

Kako tvrdi, dodatno se uznemirila kada je od žene kod koje je na kraju pronašla smeštaj čula da posrednica navodno nije prvi put dovođena u vezu sa sličnim situacijama.

– Pazite se, da vam ne presedne odmor kao nama – poručila je u objavi.

Njena ispovest izazvala je veliki broj komentara drugih članova grupe, koji su savetovali putnicima da budu posebno oprezni prilikom rezervacije privatnog smeštaja.

Kako izbeći ovakve situacije

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje bezbednosti rezervacije smeštaja preko privatnih posrednika.

Stručnjaci i iskusni putnici savetuju:

da pre rezervacije proverite iskustva drugih korisnika sa posrednikom;

da, kada god je moguće, stupite u direktan kontakt sa vlasnikom apartmana;

da rezervacije obavljate preko proverenih platformi ili registrovanih turističkih agencija koje nude zaštitu putnika i mogućnost povraćaja novca ili alternativnog smeštaja u slučaju problema.

Iako ovakve situacije nisu česte, iskustvo srpske turistkinje pokazuje koliko je važno pažljivo proveriti kome se uplaćuje novac i na koji način se rezerviše smeštaj, posebno tokom letnje sezone kada je potražnja velika.