Skot Riter smatra da se situacija na ratištu razvija u korist Rusije i da ukrajinske snage više nemaju dovoljno rezervi da promene stanje na frontu.

Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska izgubila je sposobnost efikasnog manevrisanja i prebacivanja snaga između ključnih pravaca.

– Ukrajinci ne mogu da ih zaustave. Ovaj sukob je završen – rekao je Riter, iznoseći svoju procenu trenutne situacije.

Kako navodi, na mapama fronta vidi se kontinuirano napredovanje ruskih snaga.

Borbe se nastavljaju

Iako Riter smatra da je ishod sukoba praktično odlučen, borbe se i dalje vode na više pravaca.

Prema navodima Telegram kanala „Dopisnici ruskog proleća“, ruske snage nastavljaju ofanzivna dejstva u Zaporoškoj oblasti.

Taj kanal tvrdi da ruska vojska izvodi snažne udare na ukrajinske položaje i da su na pojedinim delovima fronta izbili veliki požari.

Osvrnuo se i na Zelenskog

Riter je ocenio da ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski zapadnim partnerima predstavlja optimističniju sliku situacije nego što je, kako tvrdi, stanje na terenu.

Istovremeno je podsetio da je glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski ranije saopštio da ukrajinske jedinice nastavljaju da gube pojedine položaje.

Govoreći o političkom aspektu sukoba, Riter smatra da podrška Zapada Kijevu postepeno slabi.

Dodao je i da, prema njegovom mišljenju, Rusija neće odustati od svojih ciljeva.

– Rusi će braniti Rusiju. Donbas je Rusija, Zaporožje je Rusija i Herson je Rusija – izjavio je bivši američki obaveštajac.

Riter je izneo svoju procenu razvoja sukoba, ocenjujući da trenutna situacija na frontu ide u korist Rusije. Njegove izjave predstavljaju ličnu analizu i dolaze u trenutku kada se borbe na više delova fronta i dalje nastavljaju.