Za Džejkoba Voša, pogrebnika iz Jorkšira, to je svakodnevno radno okruženje. Ipak, ono što je doživeo tokom godina rada mnoge je ostavilo bez teksta.

Ovaj mladi pogrebnik postao je prava TikTok senzacija zahvaljujući video-snimcima u kojima govori o neobjašnjivim događajima iz mrtvačnice. Njegove priče prikupile su milione pregleda, a hiljade ljudi priznale su da su i same doživele slična iskustva nakon smrti svojih najbližih.

"Ne bojim se mrtvih, već živih"

Džejkob kaže da ga posao nikada nije plašio, iako je više puta doživeo situacije koje ne ume racionalno da objasni.

– Ne bojim se mrtvih. Njih ne treba da se plašimo, već živih – rekao je u jednom od svojih videa.

Jedan događaj posebno mu je ostao u sećanju.

– Dešavale su se stvari koje ne mogu da objasnim. Jednom sam jasno osetio kako me neko tapše po ramenu, a u prostoriji nije bilo nikoga osim mene – ispričao je.

Kako tvrdi, ovakve situacije najčešće su se dešavale upravo u mrtvačnici.

– Možda mi tako daju do znanja da sam dobro obavio posao. Uvek im kažem "dobro jutro" i "laku noć", jer verujem da su na neki način i dalje tu – dodao je.

Sa svakim pokojnikom razgovara kao da je živ

Ono po čemu se Džejkob razlikuje od mnogih jeste odnos prema ljudima o kojima brine nakon njihove smrti.

Dok priprema tela za poslednji ispraćaj, svakom pokojniku se obraća s poštovanjem, objašnjavajući šta radi.

– Čak i dok ih brijem, govorim im šta radim. To je stvar poštovanja. Oni nisu samo tela, oni su nečiji roditelji, deca ili partneri – kaže.

Njegov smiren i dostojanstven pristup osvojio je milione korisnika društvenih mreža, koji ističu da na poseban način vraća ljudskost profesiji o kojoj se retko govori.

Njegove priče podstakle su hiljade ljudi da progovore

Video-snimci ovog pogrebnika otvorili su temu o kojoj mnogi nerado govore.

U komentarima su se javili brojni ljudi koji tvrde da su nakon smrti bliskih osoba imali neobična iskustva.

Jedna žena napisala je da je posle očeve smrti osećala njegovo prisustvo u porodičnoj kući, dok su zaposleni u pogrebnim službama ispričali da su čuli korake u praznim prostorijama ili imali osećaj da ih neko posmatra dok rade.

Ipak, ovakva svedočenja predstavljaju lična iskustva i ne mogu se smatrati naučnim dokazom postojanja natprirodnih pojava.

Šta kaže nauka? Mrtvački trzaj ima biološko objašnjenje

Dok jedni veruju da ovakvi događaji ukazuju na postojanje duše, medicina objašnjava da pojedine pojave nakon smrti imaju sasvim prirodan uzrok.

Jedna od njih je mrtvački trzaj, odnosno nehotično pomeranje mišića nakon što osoba premine.

Do toga dolazi zato što u mišićnim ćelijama određeno vreme ostaje ATP (adenozin-trifosfat), molekul koji služi kao izvor energije. Istovremeno dolazi do oslobađanja kalcijuma, što može izazvati kratkotrajne kontrakcije mišića.

Zbog toga se u prvim minutima ili satima nakon smrti mogu javiti:

trzaji ruku, nogu ili prstiju,

blagi pokreti glave ili tela,

zvuci nastali oslobađanjem vazduha ili gasova iz organizma.

Medicinsko i forenzičko osoblje dobro poznaje ove pojave i smatra ih prirodnim delom procesa koji nastupa nakon smrti, a ne dokazom natprirodnih sila.

Iako Džejkob veruje da postoji nešto što nauka još ne može da objasni, stručnjaci podsećaju da veliki broj neobičnih događaja u mrtvačnicama ima sasvim racionalno i biološko objašnjenje.