PUT RAZVOJA Vučić obišao radove na deonici Bački Breg - Srpska Crnja
Istorijski projekat
Osmeh Vojvodine donosi razvoj, posao i bolji život
Brza saobraćajnica biće duga 185,5 kilometara i povezaće najveći deo vojvođanskih okruga - zapadnu Bačku, severnu Bačku, severni deo Južnobačkog okruga, severni Banat, čak i srednji Banat
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Sećanje na 3.267 srpskih žrtava Podrinja
BOL KOJA TRAJE VIŠE OD TRI DECENIJE
Patrijarh služio parastos žrtvama
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Dolijao jedan od najtraženijih begunaca u Srbiji
Alibeg uhapšen dok je kupovao cigarete!
Nenad Alajbegović (45) bio je naoružan, nosio je pancir i pištolj s metkom u cevi
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Horor u okolini Prokuplja
Nožem ubadao majku do smrti
Osumnjičeni M. S. (41) sam pozvao policiju
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Pakao i posle zemljotresa
Venecuela u haosu!
Leševi trule jer nema dovoljno hladnjača
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Crtać na udaru politike
Britanci progone Mašu i medveda
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Brojne pogodnosti za narod
Jeftiniji lekovi, niži računi i 35.000 dinara penzionerima
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Ginisov rekorder
Za 12 sati napravio 12.000 pica
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