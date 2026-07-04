 

PUT RAZVOJA Vučić obišao radove na deonici Bački Breg - Srpska Crnja 

Istorijski projekat 

Osmeh Vojvodine donosi razvoj, posao i bolji život 

Brza saobraćajnica biće duga 185,5 kilometara i povezaće najveći deo vojvođanskih okruga - zapadnu Bačku, severnu Bačku, severni deo Južnobačkog okruga, severni Banat, čak i srednji Banat 

 

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Sećanje na 3.267 srpskih žrtava Podrinja 

 

BOL KOJA TRAJE VIŠE  OD TRI DECENIJE 

 

Patrijarh služio parastos žrtvama 

  

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Dolijao jedan od najtraženijih begunaca u Srbiji 

 

 Alibeg uhapšen dok  je kupovao cigarete! 

  

Nenad Alajbegović (45) bio je naoružan, nosio je pancir i pištolj s metkom u cevi 

 

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Horor u okolini Prokuplja 

  

Nožem ubadao  majku do smrti 

  

Osumnjičeni M. S. (41) sam pozvao policiju 

 

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Pakao i posle zemljotresa 

 

Venecuela u haosu! 

 

Leševi trule jer nema dovoljno hladnjača 

 

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Crtać na udaru politike 

 

Britanci progone  Mašu i medveda  

 

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Brojne pogodnosti za narod 

  

Jeftiniji lekovi,  niži računi  i 35.000 dinara  penzionerima 

  

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Ginisov rekorder 

Za 12 sati napravio 12.000 pica 

 

 
 

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