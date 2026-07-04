Brza saobraćajnica biće duga 185,5 kilometara i povezaće najveći deo vojvođanskih okruga - zapadnu Bačku, severnu Bačku, severni deo Južnobačkog okruga, severni Banat, čak i srednji Banat

BOL KOJA TRAJE VIŠE OD TRI DECENIJE

Dolijao jedan od najtraženijih begunaca u Srbiji

Nenad Alajbegović (45) bio je naoružan, nosio je pancir i pištolj s metkom u cevi