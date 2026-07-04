Vođa škaljarske ćelije Balkanskog narko-kartela, Igor Vukotić, rukovodio je ekipom koja je nakon likvidacije Šćepana Roganovića trebalo da „izvuče“ izvršioce na sigurno morskim putem – naručivao je barku, davao instrukcije kako da se unište tragovi, gde da se preuzmu, a gde iskrcaju učesnici, prenose „Vijesti“.

Da bi sve bilo spremno za akciju, Kotoranin je 13. februara 2020. godine, na dan ubistva Roganovića, od Ilije Milanovića tražio da nabavi čamac sa običnim vanbrodskim motorom, pokazuju prepiske sa nekada zaštićene Skaj aplikacije.

„Jutro, brate. Kaži mi, treba mi jedna barka sa običnom pentom. Da li možeš da nađeš? Da se spustiš do Kotora ili kako si planirao. Vidi danas, brate, da znamo“, piše on Milanoviću, koristeći nadimak „Čiča“.

Dalje mu objašnjava da mu je svejedno da li će barku kupiti ili pozajmiti.

„Najbolje da se pozajmi… Da se ode na ribarenje i slično. Stave se blinkeri i oprema, znaš već. Samo da izvučemo ljude za deset minuta, bukvalno. I to je to“, piše Vukotić.

Tokom komunikacije detaljno mu navodi šta treba da nabavi – ceradu, opremu za čišćenje, kanistere, gorivo, mali rezervoar i ronilačka odela, uz instrukcije da se plovilo testira odmah.

U porukama ističe da „ništa ne sme da se prepusti slučaju“ i da je „ovo prioritet nad prioritetima“.

Dan nakon ubistva dodatno ga upućuje kako da pripremi barku i kada da bude na moru u Morinju, navodeći tačne satnice i lokacije.

Tokom noći i u ranim jutarnjim satima nastavlja da koordinira izvlačenje, šaljući poruke i uputstva kada i gde da se izvrši preuzimanje, uz opis svetlosnih signala i pozicija vozila

Kasnije mu javlja i da policija vrši pretres, ali da nije pronađeno ništa značajno, te ga podseća da uništi tragove i opremu korišćenu u akciji.

U nastavku komunikacije navodi i da se radi o hitnoj operaciji i da „nema povlačenja“, dok se paralelno odvija bekstvo i izvlačenje učesnika ubistva.

Šćepan Roganović ubijen je 13. februara 2020. godine u Herceg Novom, a u narednim danima usledile su pripreme za bekstvo i uklanjanje dokaza, uključujući skrivanje oružja i uništavanje opreme.

Prema optužnicama Specijalnog državnog tužilaštva, više osoba povezano je sa kriminalnom organizacijom Krsta Vujića, a postupak obuhvata više optuženih koji su, prema tužilaštvu, učestvovali u planiranju i izvršenju ubistva.