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Broj žrtava napada u Kijevu porastao na 30

Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev u noći 2. jula porastao je na 30, saopštila je danas ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

"Kijev: Pronađena još 3 tela. Broj žrtava je porastao na 30", navodi se u izveštaju koji prenosi Ukrinform.

Ruske snage su tokom noći između srede i četvrtka izvele masovni napad na ukrajinsku prestonicu, pri čemu je povređeno skoro 100 ljudi i pogođeno više delova grada.

Raketni napad Ukrajinaca na Belgorod, ima žrtava

Ukrajinske snage izvele su raketni napad na Belgorod i Belgorodsku oblast. U napadu je poginula jedna žena, saopštio je Operativni štab regiona.

Moskva spremna da nastavi pregovore sa Kijevom

Rusija je spremna da nastavi pregovore sa Ukrajinom tačno tamo gde su stali, izjavio je danas zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin.

"Spremni smo da nastavimo pregovore tačno tamo gde su stali. Međutim, to zahteva političku volju ne samo Kijeva već i njegovih zapadnih sponzora, koji su glavni korisnici krize", rekao je Galuzin za RIA Novosti.

Diplomata je, takođe, kritikovao stav ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrija Sibihe, koji tvrdi da Moskva navodno ne želi da sedne za pregovarački sto. "Mi nismo ustali od stola, to je učinila ukrajinska strana, i to više puta", zaključio je Galuzin.

Broj poginulih u napadu na Kijev porastao na 27, 91 osoba povređena

Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 27, dok je 91 osoba povređena, saopštile su sinoć ukrajinske vlasti. Šef Kijevske vojne administracije Timur Tkačenko izjavio je da je u bolnici preminula još jedna osoba koja je prethodno zadobila teške povrede tokom jučerašnjeg napada, preneo je Ukrinform.

Ruske snage su tokom noći između srede i četvrtka izvele masovni napad na ukrajinsku prestonicu, pri čemu je pogođeno više delova grada. Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko saopštila je ranije juče da je u napadu pogođeno više od 20 stambenih zgrada, kao i da je oko stotinu kuća oštećeno usled granatiranja.

Ukrajina:U napadu ruskih dronova na benzinsku pumpu jedan čovek poginuo, dvoje povređeno

Jedan muškarac je poginuo, a dve osobe su povređeno u ruskom napadu dronovima "šahid" na benzinsku pumpu u Konstantinovskom okrugu u Nikolajevskoj oblasti, saopštio je danas lokalni zvaničnik.

“U podne su Rusi ponovo napali region 'šahidima'. Jedan 45-godišnji muškarac je preminuo usled napada na benzinsku pumpu, a još dva muškarca su hospitalizovana “, objavio je šef Oblasne vojne administracije Nikolajeva, Vitalij Kim, na Telegram kanalu.

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