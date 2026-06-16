Muškarac ubijen u ulici Balmes u Barseloni bio je državljanin Srbije za kojim su tragale belgijske vlasti, objavili su španski mediji.

Pripadnici Mossos d'Esquadra (katalonske policije) uspeli su da ga identifikuju putem otisaka prstiju uz pomoć Interpola, navodi La Vanguardia.

Mossos d'Esquadra (katalonska policija) identifikovala je muškarca koji je u sredu, 10. juna ubijen hicem u potiljak u ulici Balmes, ispred stanice Nacionalne policije u Barseloni.

Reč je o državljaninu Srbije za kojim je bila raspisana evropska poternica za hapšenje (EAW) od strane belgijskih vlasti, kako je u ponedeljak objavila novinarka Ana Punsi, a ovaj list potvrdio iz izvora upoznatih sa istragom.

Muškarac, koji je preminuo na licu mesta pred prolaznicima i brojnim ljudima koji su čekali ispred policijske stanice kako bi obavili administrativne procedure, putovao je širom Evrope koristeći više različitih identiteta.

To je usporilo njegovu identifikaciju, zbog čega su istražitelji koristili bazu podataka Interpola, kojoj su prethodno dostavili otiske prstiju žrtve.

Jedinica za istragu ubistava Mossos d'Esquadra u barselonskoj regiji nastavlja rad na identifikaciji napadača, koji je delovao otkrivenog lica, očigledno ne mareći za to što ga snimaju sigurnosne kamere u okolini, i bez rukavica. Pored toga, svega nekoliko metara od mesta zločina ostavio je automatski pištolj, biciklističku kacigu i mobilni telefon ispod sedišta autobuske nadstrešnice na trgu Plaça Gal·la Placídia.

Ubistvo u ulici Balmes šesto je ubistvo vatrenim oružjem u Kataloniji ove godine. Dogodilo se istovremeno sa posetom pape Lava XIV Barseloni i jednim od najvećih bezbednosnih angažovanja u gradu u poslednje vreme.

Uprkos tome, napadač je uspeo da pobegne. Dvadeset četiri sata nakon ovog poslednjeg ubistva, policijski i politički rukovodioci Mossos d'Esquadra obratili su se javnosti povodom krize, priznajući da se pucnjave dešavaju zabrinjavajuće često i obećavajući jačanje istražnih jedinica koje se bore protiv organizovanog kriminala.

Pošto se ovi slučajevi sada nalaze pred sudovima, pružili su malo detalja o samim ubistvima, a saopšteno je da je svih šest smrtnih slučajeva povezano sa organizovanim kriminalom i da je zajednički faktor u svim slučajevima povezanost sa drogom.

Podsećamo, ranije su španski mediji preneli da je ubistvo u Barseloni posledica obtračuna balkanskih klanova i da je navodno žrtva Mario Đ. iz Beograda sa Vračara.

Na fotografiji koju je objavila španska policija vidi se jasno lice ubice koji u ruci drži pištolj neposredno posle zločina, a koji se nije krio.

Alo/Telegraf

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