U naselju Velika Župa kod Prijepolja juče se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je putnički automobil sleteo s kolovoza i prevrnuo se na krov.

Vozilo se nakon sletanja sa kolovoza zaustavilo na zelenoj površini u neposrednoj blizini porodičnih kuća. Na automobilu je pričinjena veća materijalna šteta, dok su se na mestu nezgode okupili meštani.

Zasad nema zvanično potvrđenih informacija o broju osoba koje su se nalazile u automobilu niti o stepenu eventualnih povreda. Uzrok nezgode takođe još nije poznat. Na mestu događaja obavljen je uviđaj.

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