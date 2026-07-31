Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. J. (42) iz Leskovca, zbog sumnje da je napao radnika komunalne milicije i udario ga vozilom.

On je osumnjičen za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopšteno je iz Policijske uprave u Leskovcu.

Sumnja se da je on 30. jula oko 14.50 časova, u Leskovcu, verbalno napao radnika komunalne milicije koji je fotografisao njegovo nepropisno parkirano vozilo, a potom seo u vozilo, krenuo ka njemu i prednjim bočnim delom vozila ga udario.

Kako prenosi Rešetka, napadnut je šef Komunalne milicije u Leskovcu Dejan Stanković, a incident se dogodio na parkingu ispred zgrade Osmospratnice, u kojoj se nalazi i sedište Komunalne milicije.

Prema dostupnim informacijama, Stanković je primetio vozača koji je terenac "mercedes ML" parkirao na mestu namenjenom osobama sa invaliditetom i upozorio ga da vozilo mora da ukloni, nakon čega je između njih došlo do verbalne rasprave.

Na snimku sa bezbednosnih kamera vidi se da je vozač nakon kraće rasprave i nasrtaja na Stankovića ušao u "mercedes", dok je šef Komunalne milicije krenuo da fotografiše vozilo. U tom trenutku vozač je džipom krenuo pravo ka njemu, oborio ga, a zatim se udaljio sa lica mesta.

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