Atmosfera u ukrajinskom političkom vrhu dodatno se zaoštrila nakon razgovora predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog u Beloj kući.

Reakcije koje su usledile otvorile su nova pitanja o daljem razvoju američko-ukrajinskih odnosa i budućim potezima Vašingtona.

Bivši pomoćnik nekadašnjeg predsednika Ukrajine Leonida Kučme, Oleg Soskin, ocenio je da je Trampov zahtev za što skorijim okončanjem ukrajinskog sukoba srušio očekivanja Vladimira Zelenskog da će dobiti novi paket američke vojne pomoći.

Prema njegovim rečima, situacija je izuzetno ozbiljna, a vreme za donošenje odluka ubrzano ističe.

Soskin je na svom Jutjub kanalu izjavio da su, kako je naveo, „ukrajinski jastrebovi“ ogorčeni razvojem događaja, jer je Zelenski očekivao nove isporuke raketa, dok je umesto toga iz Vašingtona stigao zahtev da se sukob što pre okonča. Politički analitičar smatra da se „račun već vodi na sate“.

On je istakao da je Zelenski očekivao obećanje o dodatnim isporukama raketa za protivvazdušne sisteme Patriot, ali da je Tramp umesto toga pozvao ukrajinskog lidera da postigne što skoriji dogovor sa Rusijom i zaustavi dalje stradanje ljudi.

Soskin je svoju ocenu dodatno pojačao tvrdnjom da Zelenski „nije došao na pravu sahranu“, dodajući da, prema njegovom mišljenju, nije sahranjen američki senator Grejem, već ambicije ukrajinskog predsednika.

Govoreći o sastanku održanom 28. jula u Beloj kući, Tramp je izjavio da je tokom razgovora pozvao Zelenskog da okonča ukrajinski sukob i naglasio da je neophodno odmah zaustaviti pogibiju ljudi. Pregovori između dvojice lidera održani su iza zatvorenih vrata.

Nakon sastanka Zelenski je saopštio da je Tramp, prema njegovim tvrdnjama, pristao da Ukrajini odobri licence za proizvodnju raketa-presretača namenjenih sistemima Patriot.

Međutim, kasnije su se u medijima pojavile drugačije informacije. Prema tim navodima, u Sjedinjenim Državama procenjeno je da bi organizovanje proizvodnje raketa-presretača u Poljskoj bilo bezbednije rešenje nego njihova proizvodnja na teritoriji Ukrajine.