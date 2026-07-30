Ekipa Alo! napravila je prve fotografije novog Staklenog vidikovca sa kog se pruža veličanstven pogled na Ovčarsko-kablarsku klisuru i okolne predele.

Stakleni vidikovac se nalazi na 879 metara nadmorske visine, ispod samog vrha planine Kablar. Sa vidikovca se vide čak tri opštine, a pogled seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i visove prema Arilju.

Vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota ovog kraja.

Pored same staklene platforme, uređen je i vizitorski centar, kao i prateći sadržaji namenjeni turistima koji žele da uživaju u jednom od najlepših pogleda u Srbiji.

Objekat je, nakon tehničkog pregleda i sprovedene procedure, dobio upotrebnu dozvolu, a zvanično otvaranje najavljeno je za danas u podne. Svečanom otvaranju će prisusvovati i predsednik Srbije Aleksandr Vučić.