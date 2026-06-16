Smišljeni napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) od strane šovinističkih krugova u Zagrebu, Sarajevu, Podgorici i Prištini udar su na Srbiju i srpski narod.

Protiv SPC se iznose najbezočnije laži da je instrument vlasti u Srbiji, da vodi velikosrpsku politiku, da je širila srpski nacionalizam, opravdavala ratove na području bivše Jugoslavije i ratne zločine i niz drugih besmislenih optužbi.

U ovim koordinisanim akcijama učestvuju svi gorepomenuti, ali i blokaderski mediji, kao i pojedini okoreli opozicionari.

On je u jednom televizijskom gostovanju, govoreći o SPC rekao:

- Jel vam jasno protiv koga se mi borimo?

Pa dakle, građani, ako vam nije bilo jasno... sada da vam bude. Grbović je sada i javno obavestio građane da su u borbi protiv SPC.