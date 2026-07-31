"Španija je potpuno propala u zaštiti spoljne granice Šengenskog prostora od ilegalnih migracija. Ovo ne može da se nastavi. Sve evropske zemlje moraju da podrže predlog Meloni. Zemlje koje ne ispune svoju obavezu da zaštite svoje spoljne granice ne mogu da budu članice Šengena", napisala je Rantanen na društvenoj mreži Iks.

Prema poslednjim podacima u Seutu je morem i kopnom iz Maroka u poslednja 24 sata prodrlo skoro 60.000 ilegalnih migranata za dan. Prema navodima zvaničnika oko 7.000 njih su maloletnici. Najmanje 24 ljudi je poginulo pokušavajući da preplivaju granicu.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao je da će zemlja pojačati kontrole na granici sa Španijom nakon velikog priliva migranata u špansku enklavu Seuta iz Maroka.

Nunjez je rekao da će danas ponovo razgovarati sa svojim španskim kolegom o situaciji u Seuti, nakon što je tokom noći između četvrtka i petka zabeležen veliki broj prelazaka granice između Maroka i španske enklave, preneo je "Figaro".

Ministar spoljnih poslova Holandije Tom Berendsen rekao je da ta zemlja računa na to da će Španija da preduzme sve što je potrebno kako bi zaštitila spoljne granice Evropske unije, kao i da će Maroko da preduzme neophodne mere sa svoje strane.

Nemački političari i predstavnici policije takođe su pozvali na pojačane mere zaštite granica i koordinaciju sa Španijom i Marokom, uz upozorenja da bi deo njih mogao da nastavi put ka drugim zemljama Evropske unije, uključujući Nemačku.

Makron traži jačanje kontrole granice sa Španijom; i Le Pen za jaču kontrolu granica

Predsednik Francuske Emanuel Makron zatražio je danas od ministra unutrašnjih poslova te zemlje Lorana Nunjeza da preduzme sve neophodne mere radi jačanja kontrole na granici sa Španijom, izjavio je izvor blizak francuskom predsedniku.

Izvor je naveo da su u toku razgovori sa španskim i marokanskim vlastima radi praćenja situacije i bolje koordinacije nadležnih službi, prenosi televizija BFM.

Predsednik Republike je, takođe, istakao da je Francuska spremna da španskim vlastima pruži svu neophodnu podršku, ukoliko one to zatraže, uključujući i pomoć preko agencije Fronteks.

"Ove mere nadovezuju se na one koje su već preduzete 2020. godine radi jačanja bezbednosti na španskoj granici: udvostručenje broja pripadnika bezbednosnih snaga na granici sa Španijom, reforma Šengenskog zakonika 2024. godine radi jačanja kontrola, zajedničke patrole i koordinisano delovanje sa španskim vlastima u borbi protiv ilegalne imigracije", naveli su izvori.

Istovremeno, predsednica krajnje desničarskog Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen pozvala je Francusku da bez odlaganja pojača kontrole na svojim granicama, prenosi "Figaro".

"Suočena sa masovnim i koordinisanim ulascima migranata u Španiju, koje podstiče španska vlada, Francuska mora bez odlaganja da pojača kontrole na svojim granicama", napisala je ona na platformi X.

Le Pen je poručila da će 2027. godine zaustaviti "ovu ludost tako što ćemo pravo na slobodno kretanje u okviru Šengena rezervisati za državljane zemalja EU".

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