Na magistralnom putu u mestu Gnojnica kod Lukavca danas oko 14.30 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok su tri osobe povređene.

Kako je saopšteno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, u nesreći su učestvovala dva motorna vozila, prenosi Avaz.

Uviđaj na mestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske uprave Lukavac pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji je rukovodio uviđajnim radnjama.

Zbog nesreće je saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta u potpunosti bio obustavljen i odvijao se alternativnim pravcima.

Alo/Dnevni avaz

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