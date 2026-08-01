Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp naložio je američkoj vojsci da već tokom predstojećeg vikenda izvede novi napad na Iran, objavio je danas Volstrit džurnal (WSJ), pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike.

List navodi da su planirani udari usmereni na vršenje pritiska na iranske vlasti kako bi pristale na kapitulaciju.

Kako je prethodno preneo CBS, SAD planiraju napade na energetsku infrastrukturu Irana, uključujući rafinerije i elektrane.

Prema navodima izvora CBS-a, visoki američki zvaničnici danas su razgovarali i o mogućnosti prekida snabdevanja Teherana električnom energijom, ali o tome nije doneta konačna odluka.

Razmatrana je i mogućnost da operacija bude okončana pre otvaranja finansijskih tržišta u ponedeljak, zbog zabrinutosti zbog mogućih posledica po američku i svetsku ekonomiju, ali konačan vremenski okvir još nije utvrđen.

Više američkih izvora navelo je da je Izrael obavešten o planovima i da koordinira aktivnosti sa Sjedinjenim Američkim Državama.