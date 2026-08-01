Podsetimo, na parlamentarnim zborima u Mađarskoj koji su održani 12. aprila ove godine pobedila je stranka Tisa i njen kanidat Peter Mađar.

I dok su pristalice ove stranke slavile pobedu u Mađarskoj, blokaderi i opozicija u Srbiji radovali su se takođe i danima davali izjave podrške zbog promene vlasti i poručivali da srpskog predsednika Aleksandra Vučića čeka isto što i Orbana...

Danas čak i Nova S priznaje da je uzbuđenje zbog promene vlasti prošlo nakon samo nekoliko meseci.

Pada rejting stranci Tisa, Fides u rastu

Podrška proevropskoj vladi mađarskog premijera Petera Mađara prvi put je primetnije oslabila od njenog dolaska na vlast, pokazuju najnovija istraživanja javnog mnjenja, nakon kontroverzi koje su pratile izbor novog predsednika države.

"Srbi, učimo na tuđim greskama!": Mađaru ozbiljno pao rejting samo nekoliko meseci posle izbora (FOTO)Profimedia

Prema julskom istraživanju agencije Medián, podrška vladajućoj stranci Tisa pala je sa 61 odsto u maju na 57 odsto u julu. Istovremeno, opozicioni Fides bivšeg premijera Viktora Orbana zabeležio je blagi rast i sada uživa podršku 19 odsto ispitanika.

Istraživanje instituta Publicus pokazuje i pad poverenja u samog Mađara – procenat građana koji ga smatraju pogodnim za funkciju premijera smanjen je sa 72 na 62 odsto.

Od "oslobođenja" do restrikcija i krize

Prvih nekoliko meseci mandata mađarskog premijera Petera Mađara obeležili su politički sporovi i odluke koje su izazvale oštre reakcije javnosti i opozicije.

Najveći politički potres izazvala je smena predsednika države i izbor njegovog naslednika. Nakon što je parlament usvojio ustavne izmene kojima je okončan mandat dotadašnjeg predsednika.

Mađar je za novog šefa države predložio šahovsku velemajstorku Judit Polgar. Međutim, ona je ubrzo odbila kandidaturu, što je otvorilo pitanja o načinu izbora predsednika i izazvalo kritike da je premijer odustao od predizbornog obećanja o transparentnijem i demokratskijem procesu. Upravo je ova afera prvi put dovela do primetnog pada podrške Mađaru i njegovoj stranci Tisa u istraživanjima javnog mnjenja.

Dodatne kontroverze izazvale su i optužbe koje je Mađar izneo na račun bivšeg predsednika Janoša Adera, tvrdeći da je tokom mandata zloupotrebljavao javni novac. Ader je odbacio sve navode kao neistinite, zatražio od premijera da iznese dokaze ili se javno izvini i zapretio sudskim postupkom.

Poslednjih dana nezadovoljstvo javnosti dodatno je pojačano zbog energetske krize izazvane rekordnom sušom i niskim vodostajem Dunava. Mađar je upozorio da bi nuklearna elektrana Pakš mogla privremeno da obustavi rad i predložio moguće restrikcije u isporuci električne energije, uz apel građanima i privredi da smanje potrošnju.

Najava mogućih ograničenja izazvala je burne reakcije, dok je premijer odgovornost za stanje u energetskom sektoru prebacio na prethodnu vlast, navodeći da nije sprovela neophodnu modernizaciju elektrane.

"Srbi, učimo na tuđim greskama!"

Na društvenoj mreži "X" jedna korisnica je reagovala na pisanje Nove S rekavši da bi Srbi trebalo da uče na tuđim greškama.

- U Mađarskoj su pre samo par meseci slavili pad Orbana. Danas, ti isti Mađari su u haosu. Zemlja je u rasulu, od "oslobodjenja", restrikcije struje i vode, kandidat Petera Mađara za predsednika odbila kandidaturu. Pao mu rejting, nezadovoljstvo ogromno. I to za samo nekoliko meseci. Srbi, učimo na tuđim greskama!!! - apisala je korisnica.

Mnogi su se u komentarima složili sa njom i zapitali šta bi se desilo kada bi na vlast došli blokaderi kojima je jedini cilj da trenutnu vlast u Srbiji sruše po svaku cenu i sednu u fotelje.

I dalje od tih fotelja se ne vidi - nema plana, programa, iskustva...

Srećom, narod u Srbiji je na vreme shvatio o kakvim ljudima je reč, uprkos svim naporima da se politička kriza dodatno produbi i napravi haos i obojena revolucija. I narod će svoju volju i pokazati na izborima koji se bliže.