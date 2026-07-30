U pucnjavi koja se jutros oko 9.40 dogodila u Belaričkoj ulici u Batajnici, prema nezvaničnim saznanjima, ranjen je Dragan Ć. (53), vlasnik azila za pse registrovanog na toj adresi.

Kako se sumnja, u njega je pucao A. S. (51), koji je ubrzo nakon incidenta uhapšen brzom intervencijom policije.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je Dragana Ć. pogodio u nogu.

-Pre nego što je pucao u Dragana, muškarac koji je došao, očigledno naoružan, u azil za pse, kako smo čuli, najpre se posvađao sa vlasnikom azila. Šta je bio povod za žučnu raspravu za sada nije poznato, ali se veruje da je između njih odranije postojala nesuglasica - rekao je jedan od očevidaca.

Prema njegovim rečima, iako ranjen, Dragan Ć. je ostao priseban i uspeo da savlada i razoruža napadača pre dolaska policije.

Građani su odmah pozvali policiju, čije su patrole brzo stigle na lice mesta i uhapsile osumnjičenog.

Povređeni muškarac je zbrinut, dok za sada nije saopšten stepen njegovih povreda.

Uviđaj u azilu za pse je u toku, a policija utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do pucnjave.

Alo/ Kurir