Viši sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana R. T. iz Istoka, koji je uhapšen u zajedničkoj akciji MUP-a i BIA zbog sumnje da je izvršio krivično delo špijunaže.

- Nakon koordinisane akcije lišavanja slobode R. T. iz Istoka, AP KiM od strane SBTP, SKOR UKP MUP R. Srbije, BIA i VJT u Kraljevu, dana 31.07.2026. godine, nakon saslušanja i na obrazloženi predlog JT VJT u Kraljevu, imenovanom je od strane Višeg suda u Kraljevu određen pritvor u trajanju do 30 dana, zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo Špijunaža iz člana 315. Krivičnog zakonika R. Srbije - novodi se u saopštenju.

Podsetimo, kako je saopštio MUP, postoji sumnja da je R. T. tokom dužeg vremenskog perioda bio u saradničkom odnosu sa albanskom obaveštajnom službom koja deluje na području Kosova i Metohije.

Prema navodima policije, osumnjičeni je prikupljao i dostavljao informacije o aktivnostima sadašnjih i bivših pripadnika Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih bezbednosnih struktura Republike Srbije.

To je za posledicu, kako se sumnja, imalo hapšenje više lica srpske nacionalnosti od strane privremenih prištinskoh institucija i progon većeg broja Srba sa područja Zubinog Potoka i severa KiM.

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