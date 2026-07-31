Po nalogu dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom A. S. (52) doneto je rešenje o zadržavanju do 48 sati nakon što je juče iz pištolja ranio direktora azila za pse Dragana Ćusića (53) i sekirom pretio radniku Radenku R. (64) u Batajnici.

Osumnjičenom A. S. je zadržavanje određeno u prisustvu branioca po službenoj dužnosti, dok se teško povređeni direktor Ćusić i dalje nalazi u bolnici.

Kako saznaje portal Telegraf.rs, osumnjičeni A. S. se tereti za čak tri krivična dela: nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, laka telesna povreda i izazivanje opšte opasnosti.

Nakon isteka policijskog zadržavanja do 48 sati, osumnjičeni A. S. će pod jakim obezbeđenjem biti priveden na saslušanje u zgradu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde će izneti svoju odbranu. Očekuje se da će postupajući tužilac sudu predložiti određivanje pritvora do 30 dana.

Direktoru predstoje operacije, ali je van životne opasnosti.

U međuvremenu, teško ranjeni direktor Dragan Ćusić i dalje se nalazi na lečenju u KBC "Bežanijska kosa". Njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno, ali ga očekuje oporavak i dalja hirurška nega.

- Dragan je stabilno, ali je pretrpeo ozbiljne povrede. Neverovatna je sreća što je sačuvao glavu i što je uspeo onako ranjen da savlada napadača i otme mu pištolj. Da to nije uradio, pitanje je šta bi se desilo i sa njim i sa ostalim radnicima - navodi izvor portala Telegraf.rs blizak istrazi.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO: