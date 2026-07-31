- Kompleksna je situacija, videćemo, ali u svakom slučaju mislim da te priče o tome da (Vučić) neće priznati poraz na izborima, on može to da proba, to je probao i Milošević i znamo kako se to završilo. Tako da u njegovom slučaju će se završiti još gore i tragičnije jer to više nije to vreme - izjavio je Škoro.

Kako je to izgledalo možete pogledati u snimku:

Ovakva jeziva "prognoza" predstavlja nastavak kampanje u kojoj se, kroz sve oštriju retoriku, priziva najgori scenario za predsednika države. Nakon što je postalo jasno da su se "ispumpali", blokaderi i njihovi ideolozi prešli su na otvoreno prizivanje tragedije.