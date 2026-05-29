Kriminalistička obaveštajna služba Austrije raspisala je nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi dovele do lociranja i hapšenja vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera, saopštio je Evropol.

Kako je navedeno, nagrada će biti isplaćena bez pokretanja sudskog postupka.

-Ukoliko postoji više doušnika, nagrada će biti raspodeljena prema relevantnosti dostavljenih informacija. Iz nagrade su isključena lica koja su obavezna da sarađuju u okviru svog privatno-pravnog ili javno-pravnog položaja, kao i lica koja su optužena za saučesništvo u vezi sa optužbama protiv Radoja Zvicera- navodi Evropol.

Iz te evropske agencije za sprovođenje zakona upozorili su da je Zvicer opasan i da je "moguće da je naoružan".

Osim Austrije, koja za njim traga zbog šverca 83 kilograma kokaina, Zvicera potražuje i Crna Gora, gde se protiv njega vodi više postupaka zbog različitih krivičnih dela, uključujući ubistva i šverc droge.

Evropol je naveo i da Zvicer koristi lažna dokumenta na imena Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo i Ferenc Karoli.

-Ima nekoliko ožiljaka usled prostrelnih rana na gornjem delu tela, pretežno na levoj stran- saopštio je Evropol.