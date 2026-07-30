Sarajevska policija nastavlja intenzivnu potragu za nepoznatom osobom koja je juče u večernjim satima pucala na ugostiteljski objekat u ulici Kundurdžiluk. Incident se dogodio u trenutku kada je staro jezgro grada vrvelo od domaćih i stranih posetilaca.

Do upotrebe vatrenog oružja došlo je u 19:25 sati, što je izazvalo uznemirenost među građanima i turistima.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) potvrđeno je da u ovom incidentu nije bilo povređenih osoba. Na ugostiteljskom objektu je usled pucnjave pričinjena materijalna šteta.

O svemu je odmah obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Nakon što su pripadnici Uprave policije MUP-a KS obavili uviđaj na mestu događaja tužilac je ovaj incident zvanično kvalifikovao kao krivično delo "Izazivanje opće opasnosti".

"Policijski službenici aktivno tragaju za počiniocem ovog krivičnog dela te nastavljaju rad na dokumentovanju i rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja", naveli su iz MUP-a KS.

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