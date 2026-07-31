Evropski kolonizatori su preimenovali zemlju u Nauru jer im je bilo teško da izgovore njeno izvorno ime, Naero

Pacifička ostrvska država Republika Nauru zvanično je promenila ime u Republika Naero, vraćajući se svom tradicionalnom imenu, u potezu za koji vlasti kažu da ima za cilj jačanje nacionalnog identiteta i očuvanje kulturnog nasleđa.

Nauruanski parlament je u maju usvojio ustavni amandman kojom se menja ime zemlje i prvobitno je planirao da održi nacionalni referendum.

Ali predsednik Dejvid Adeang je u četvrtak objavio na društvenim mrežama da je referendum otkazan.

"Odluka da se ne održi referendum doneta je nakon pažljivog razmatranja činjenice da Naero nije novo ime koje još nije prihvaćeno među građanima", napisao je Adeang.

"To je već identitet našeg naroda, nalazi se na nacionalnom simbolu, koristi se u svakodnevnom govoru zajednice i, što je najvažnije, dozvoljeno je Ustavom“, dodao je.

Skraćeni naziv zemlje biće Naero, dok će se njeni građani zvati dei-Naero.

Evropski kolonizatori su preimenovali zemlju u Nauru jer im je njeno originalno ime, Naero, bilo teško izgovoriti. Ova ostrvska nacija, sa oko 12.000 stanovnika, treća je najmanja zemlja na svetu, posle Vatikana i Monaka.

Adeang je naglasio da odluka nije politička, već pitanje identiteta, nasleđa i „očuvanja nasleđa naših predaka i jačanja budućnosti naše dece“. Vlada je zvanično obavestila međunarodne organizacije i druge zemlje o promeni imena, a proces prelaska na novo ime je već u toku.