Albanac pokušao da siluje Srpkinju! Zastrašujući napad na ženu na Crnogorskom primorju

Osumnjičeni je izvodio građevinske radove u Herceg Novom, u objektu u kojem je žena bila angažovana na održavanju higijene. U jednom trenutku joj je prišao i pokušao da je napastvuje

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