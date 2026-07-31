Američki borbeni avion F-35 srušio se danas u blizini vazduhoplovne baze Miramar u San Dijegu, izazvavši veliku akciju hitnih službi i bezbednosnih ekipa.

Prema prvim informacijama, iznad područja baze oko 10 časova po lokalnom vremenu pojavio se gust crni dim, koji se mogao videti iz više delova grada.

Zvaničnici su potvrdili da je došlo do incidenta u kojem je učestvovao avion F-35, a nesreća se dogodila na području piste vazduhoplovne baze marinaca Miramar.

Kako prenose lokalni mediji, letelica je pripadala 3. vazdušnom krilu marinaca, odnosno jedinici Marine Air Group 11.

Za sada nije poznato šta je dovelo do pada aviona, niti da li u incidentu ima povređenih ili stradalih.

Nadležne službe saopštile su da je istraga u toku i da će više informacija biti poznato nakon uviđaja.

Na društvenim mrežama u međuvremenu su se pojavili prvi snimci na kojima se vidi gust dim koji se uzdiže iznad područja baze.

Izvor: Telegraf.rs