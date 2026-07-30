Na mestu jutrošnje pucnjave u Batajnici, u kojoj je ranjen vlasnik azila za pse Dragan Ć. (53), policija i dalje obavlja uviđaj, dok forenzičari prikupljaju tragove i dokaze koji bi trebalo da rasvetle sve okolnosti napada.

Prema nezvaničnim saznanjima, ispred azila je i dalje parkiran kombi kojim je, kako se sumnja, osumnjičeni A. S. (51) jutros oko 9.40 sati stigao do objekta.

Nakon hapšenja policijski službenici stavili su mu lisice na ruke i smestili ga u službeno vozilo, gde se i dalje nalazi pod nadzorom policije - rekao je izvor upoznat sa istragom.

Posle svađe zapucao, pa dohvatio sekiru

Kako se sumnja, A. S. je u azil došao naoružan pištoljem, što, prema prvim informacijama iz istrage, ukazuje da je napad mogao biti unapred isplaniran.

Nakon verbalne rasprave sa vlasnikom azila, osumnjičeni je, kako se sumnja, izvadio pištolj i ispalio hitac kojim je Dragana Ć. pogodio u nogu.

Uprkos povredi, ranjeni muškarac je uspeo da savlada napadača i oduzme mu pištolj.

Međutim, drama se tu nije završila.

Kada mu je vlasnik azila oteo oružje, osumnjičeni je dohvatio sekiru i krenuo ka R. R., radniku azila koji se u tom trenutku nalazio na licu mesta - navodi sagovornik.

Na sreću, radnik je uspeo da se skloni i nije povređen.

Policija brzo reagovala

Neko od prisutnih odmah je pozvao policiju, koja je za kratko vreme stigla na lice mesta i uhapsila osumnjičenog.

Ranjeni Dragan Ć. prevezen je kolima Hitne pomoći u bolnicu, dok je radnik azila, prema rečima izvora, pretrpeo veliki stres i šok zbog svega što se dogodilo.

Azil za pse u kojem se odigrala drama nalazi se u šumovitom delu Batajnice, izdvojen od stambenih objekata.

Istraga je u toku, a policija utvrđuje motiv napada. Prema prvim informacijama, sumnja se da su vlasnik azila i osumnjičeni odranije imali neraščišćene odnose.

Kurir