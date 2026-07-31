U Srbiji je u 7.00 sati najtoplije u Beogradu, gde je izmereno 26 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici, gde je izmereno 11 stepeni, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ)

U Zrenjaninu je 25 stepeni, dok su u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu izmerena 23 stepena.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiće maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni.

Toplotni talas zadržaće se tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni.

U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena, a u Beogradu od 23 do 26 stepeni.

Vrlo opasno vreme

Pod crvenim meteo-alarmom zbog ekstremno visokih temperatura danas su Banat, Bačka i Pomoravlje, dok su ostali delovi Srbije pod narandžastim meteo-alarmom. Sutra je pod crvenim meteo-alarmom i Beograd, a u nedelju i Srem.

Crveni meteoalarm upozorava na veoma opasno vreme.

-Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi - navodi RHMZ.