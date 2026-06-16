Ubistvo dr Ljiljane Šulović Milojević, nekadašnje predsednice humanitarne organizacije „Kolo srpskih sestara“ i penzionisanog specijaliste otorinolaringologije, i danas važi za jednu od najvećih nerešenih misterija u Beogradu. Zločin se dogodio 3. februara 2014. godine u njenom stanu u Ulici Džordža Vašingtona, a okolnosti pod kojima je izgubila život i dalje izazivaju brojna pitanja.

Telo ugledne lekarke pronašla je gerontološka sestra koja ju je redovno obilazila. Već po dolasku primetila je da nešto nije u redu – ulazna vrata bila su otključana, što nije bilo uobičajeno za ženu koja je posebno vodila računa o svojoj bezbednosti.

U stanu ju je zatekao jeziv prizor. Dr Ljiljana ležala je u lokvi krvi, dok su tragovi nasilja bili vidljivi po zidovima i nameštaju. Stan je bio ispreturan, a pored tela nalazio se njen pas koji je cvileo.

Prema nalazima obdukcije, smrt je nastupila usled višestrukih udaraca tupim predmetom u glavu. Predmet kojim je izvršen zločin nikada nije pronađen, niti je utvrđen jasan motiv ubistva. Istražitelji nisu uspeli da razjasne da li je reč o pljački koja je krenula po zlu ili o unapred planiranom ubistvu koje je naknadno pokušano da bude prikazano kao razbojništvo.

Porodica od početka sumnjala na osobu iz bliskog okruženja

Rođaci ubijene lekarke od samog početka izražavali su sumnju da je ubica bio neko koga je dobro poznavala.

– Svi smo bili u šoku posle Ljiljaninog ubistva. Istražitelji su nam prvo rekli da je možda reč o migrantu ili nekome sličnom. To nam nikada nije delovalo uverljivo – ispričao je svojevremeno jedan od rođaka.

Kako je naveo, Ljiljana je bila veoma oprezna, naročito nakon što je nekoliko meseci pre ubistva bila opljačkana na ulici kada joj je nepoznati mladić oteo torbu.

– Bila je veoma pažljiva i sigurno ne bi otvorila vrata nepoznatoj osobi. Mogla je da pusti u stan samo nekoga kome je verovala i koga je dobro poznavala – tvrdio je član porodice.

Upravo zbog toga rodbina smatra da je malo verovatno da je zločin počinio slučajni provalnik ili razbojnik.

Bez odgovora i posle više od decenije

Tri meseca pre ubistva, dr Ljiljana bila je žrtva razbojništva na ulici. Iako je počinilac kasnije identifikovan, nije pronađena nikakva veza između tog događaja i njenog ubistva.

Porodica je godinama ukazivala na to da nema informacije o napretku istrage i da se plaši da je slučaj pao u zaborav.

– Nova ubistva i novi slučajevi često potisnu stare zločine. Nama ostaje samo nada da će se jednog dana pojaviti neki dokaz koji će otkriti istinu – rekao je tada rođak ubijene lekarke.

Ugledna lekarka i humanitarka

Dr Ljiljana Šulović Milojević bila je cenjena lekarka i dugogodišnji humanitarni radnik. Na čelu organizacije „Kolo srpskih sestara“ nalazila se od 1993. do 2004. godine i ostavila značajan trag u humanitarnom radu.

Nakon njene smrti pojavile su se spekulacije da bi motiv ubistva mogao biti novac kojim je raspolagala kao predsednica organizacije, ali je kasnije utvrđeno da su donacije vođene preko zvaničnih računa, pa ta teorija nije potvrđena.

Bila je i supruga uglednog ginekologa i akademika Vojin Šulović, dugogodišnjeg predsednika Srpskog lekarskog društva, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći 2008. godine. Iako su se razveli, ostali su u dobrim odnosima.

Misterija koja traje

Više od decenije nakon zločina, ubistvo dr Ljiljane Šulović Milojević ostaje nerešeno. Nije poznato ko je kobnog februarskog dana ušao u njen stan, šta je bio motiv i zbog čega je ubijena žena koja je veći deo života posvetila medicini i humanitarnom radu.

Upravo činjenica da mnogi tragovi ukazuju na to da je žrtva poznavala svog ubicu čini ovaj slučaj jednim od najzagonetnijih i najpotresnijih nerešenih ubistava u Srbiji.