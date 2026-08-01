OVAN

POSAO: Očekuje vas razgovor sa nadređenom osobom. Pravite planove vezane za novi poslovni projekat. Imate sličan način razmišljanja. Uvereni ste da će plan uspeti.

LJUBAV: Postoji osoba o kojoj razmišljate. Ona je ili daleko ili zauzeta. Postoji prepreka zbog koje samo mislite na nju, a ne pokazujete inicijativu u smeru uspostavljanja veze.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Imunitet je snažan. Jaki ste u fizičkom i psihološkom smislu. Najbolje da nastavite sa navikama koje doprinose vašem stabilnom i dobrom zdravlju.

BIK

POSAO: Pravite tajne poslovne planove. Očekujete da budu stabilni i dugoročni i da donesu dobru zaradu. Iz tog razloga ne želite da iko zna za njih da ne preuzeo vašu ideju.

LJUBAV: Zadovoljni ste odnosom sa bračnim partnerom. On nije najbolje raspoložen zbog problema na poslu. Pružate mu podršku i pokušavate da ga umirite i opustite.

ZDRAVLJE: Glava i urogenitlani sistem su prilično osetljivi. U slučaju bilo kakvih simptoma nemojte čekati da oni sami prođu nego se na vreme obratite svom lekaru.

BLIZANCI

POSAO: Manje teškoće vas očekuju na poslu. Prilagodljivi ste, inventivni i tražite način da ih prevaziđete. Niste preterano zadovoljni finansijskom situacijom i zabrinuti ste za budućnost.

LJUBAV: Pred vama je novo poznanstvo do koga dolazi preko posla. Druga strana ostavlja snažan utisak, tako da diskretno preko kolega pokušavate da dobijete što više informacija.

ZDRAVLJE: Obratite paznju na ishranu. Digestivni sistem je jako osetljiv. Možete pojesti nešto što vam ne odgovara, nešto što je pokvareno ili je namirnici prošao rok trajanja.

RAK

POSAO: Samopouzdanje vam je na niskom nivou. Očekuju vas teškoće koje ne uspevate da rešite. Nemate čak ni alternativna rešenja problema. Sumnjate u svoje sposobnosti.

LJUBAV: Osećate se usamljeno iako imate partnera. Partner je prilično hladan, nezainteresovan i ne pruža vam ljubav. Pitate se da li će i kada da se odnos promeni.

ZDRAVLJE: Digestivni sistem je jako osetljiv. Jako je bitno da obratite pažnju na ishranu. Ukoliko imate kamenje u žučnoj kesi mogući su problemi i bolovi u toj regiji.

LAV

POSAO: Jako ste uspešni i to pojedinim kolegama bode oči. Pokušavaju da omalovaže vaš trud. Vas ne uzbuđuje njihovo mišljenje jer ste svesni svojih kvaliteta.

LJUBAV: U mislima vam je bivši partner i veza. Konačno priznajete sebi da ste svojevremeno pravili greške koje su loše uticale na vezu, a vi toga tada niste bili svesni.

ZDRAVLJE: Fizički ste dobro, ali u psihološkom smislu niste najbolje. Raspoloženje je u padu. U pitanju je faza koja neće drugo trajati. Najbolje da se odmorite i opustite.

DEVICA

POSAO: Jako ste zabrinuti zbog situacije na poslu. Generalno ste organizovani, vredni, obraćate pažnju na najmanje detalje. Rezultati su loši i pitate se šta je dovelo do toga.

LJUBAV: Nezadovoljni ste odnosom sa partnerom. Imate utisak da su jako slabe šanse da se veza revitalizuje. Svesni ste da je partneru mnogo više stalo do opstanka veze nego vama.

ZDRAVLJE: Jako ste osetljivi. Najmanja sitnica može da vas povredi i da izazove burnu reakciju. Očekuje vas nerviranje koje nećete uspeti da iskontrolišete.

VAGA

POSAO: Posao se sasvim normalno odvija. Atmosfera na poslu je opuštena i radna. Uživate u obavezama. Prilično ste zadovoljni stabilnom finansijskom situacijom.

LJUBAV: Ne uspevate da emocije artikulišete na adekvatan način. Partneru smeta vaše ponašanje. Polako, ali sigurno se povlači, jer mu napeta atmosfera u vezi ne odgovara.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi vezani za spavanje. Može se desiti ili da ne možete da zaspite što je verovatnije ili da vam je potrebno više sna nego obično.

ŠKORPIJA

POSAO: Uloženi trud se konačno vraća. Očekuje vas poslovni uspeh zbog koga ste zadovoljni i koji vam podiže samopouzdanje. Kolege vam iskreno čestitaju na uspehu.

LJUBAV: Zadovoljni ste kako se veza razvija. U potpunosti se prepuštate emocijama i partneru. Emotivni partner je vaša najveća podrška i centar vašeg univerzuma.

ZDRAVLJE: Nedostaje vam fizička kondicija. Povoljan je dan da se aktivirate u tom smislu. Bez obzira na umor dobro ćete se osećati jer ste se konačno fizički aktivirali.

STRELAC

POSAO: Komunikacija sa kolegama je odlična. Nadopunjujete jedni druge, inspirišete, otvarate se prema drugačijem načinu razmišljanja. Formulišete nove poslovne planove.

LJUBAV: Zapostavili ste bračnu partnerku zbog velike količine poslovnih obaveza. Voljena osoba vas razume i pruža podršku. Svesna je da je i ranije bilo takvih poslovnih faza.

ZDRAVLJE: Zdravstveno stanje je stabilno. Danas ste u fazi kada vam je potrebno da se dobro odmorite, opustite i naspavate da bi mogli normalno da funkionišete.

JARAC

POSAO: Zadovoljni ste kako se posao odvija i uspehom. Ostvarujete kontakt sa predstavnicima medija. Firmi je neophodan dobar marketing, a vi ga omogućujete.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Dok je druga strana oduševljena vašim izgledom i stavom, vama emocije nisu proradile. Distancirate se, jer ne želite nastavak kontakta.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Osećate se snažno i u fizičkom i u psihološkom smislu. Nastavljate sa navikama koje vam pomažu da održite stabilno zdravlje.

VODOLIJA

POSAO: Situacija na poslu se ne razvija u smeru koji želite. Dolazi do stagnacije, a vama nije u potpunosti jasno gde je i zbog čega zapelo. Analizirate detaljno proces rada.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Oduševljeni ste svime: izgledom, ponašanjem, pričom druge strane. Ono što je ozbiljan problem je što druga strana nije slobodna.

ZDRAVLJE: Ne osećate se najbolje. Skloni ste promenama raspoloženja. Ono varira od toga da se osećate depresivno i usamljeno do toga da ste nervozni i da vam smeta komunikacija.

RIBE

POSAO: Uživate u poslu i mogućnosti da ispoljite sve svoje kapacitete. Puni ste pozitivne energije i željni da se dokažete. Poslovne obaveze završavate u kratkom poslovnom roku.

LJUBAV: Zadovoljni ste situacijom u braku. Odlično se razumete i dopunjujete sa partnerom. Oboma vam je porodica na prvom mestu. Na partnera uvek možete da računate.

ZDRAVLJE: Skloni ste nepravilnoj upotrebi lekova odnosno sredstvima zavisnosti. Bilo bi dobro da iskontrolišete upotrebu navedenih sredstava da ne bi sebi napravili veće probleme.