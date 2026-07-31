Prava drama odigrala se danas oko 15 časova na bazenu u sklopu Sportskog centra "Aleksandar" u Ulici Slavka Miljkovića u Resniku, kada se žena zamalo utopila pred očima kupača.

Alarmantni poziv policiji i Hitnoj pomoći upućen je oko 15 sati. Na licu mesta zatečena je M. S. (54) u potpuno besvesnom stanju, dok su uspaničeni građani pokušavali da joj povrate puls.

Prema rečima očevidaca koji su se zatekli na mestu tragedije, nesrećna žena je sama skočila u bazen. Međutim, samo nekoliko minuta kasnije, usledio je šok, kupači su primetili da njeno telo nepomično pluta po površini.

Brzom reakcijom prisutnih, žena je izvučena iz vode, nakon čega je na samoj ivici bazena počela borba za njen život.

- Primetili smo da pluta bez svesti i odmah skočili u vodu! Izvukli smo je i počeli reanimaciju, svaka sekunda je bila kao godina dok smo čekali Hitnu pomoć - navode prestravljeni očevici.

Ubrzo je na mesto nesreće došla ekipa Hitne pomoći koja je odmah preuzela reanimaciju. M. S. je u teškom stanju i bez svesti transportovana na Urgentni centar.

Inspektori su na licu mesta obavili razgovore sa odgovornim licima sportskog centra, a u toku je i izuzimanje snimaka sa nadzornih kamera kako bi se do detalja utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

Alo/Telegraf

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