Državljanin Crne Gore D.B. (45) iz Podgorice uhapšen je u Srbiji po međunarodnoj poternici NCB Interpol Podgorica, zbog sumnje da je učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije i švercu narkotika.

Kako je saopšteno, njega su lišili slobode službenici Policije Republike Srbije, a hapšenje je realizovano u zajedničkoj aktivnosti NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Beograd.

D.B. se međunarodno potraživao na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici i Specijalnog državnog tužilaštva, radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi pred tim sudom.

On se sumnjiči za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, kao i za dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu.

Prema navodima nadležnih, D.B. se stavlja na teret da je sa još jednim licem stvorio kriminalnu organizaciju koja se u dužem periodu bavila krijumčarenjem skanka sa teritorije Albanije, preko Crne Gore, dalje ka zemljama Evropske unije.

Nakon hapšenja u Srbiji, sledi dalja komunikacija Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde Republike Srbije u cilju ekstradicije D.B. Crnoj Gori.

