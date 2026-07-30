Zbog niskog vodostaja Dunava, Pokrajinska vlada je juče na delu teritorije Srbije, AP Vojvodine, odnosno u Somboru, Vrbasu i Kuli proglasila vanredno stanje.

"Ono što je prvi korak bio, Pokrajinska vlada je uvela vanrednu situaciju na teritoriji ove tri opštine. Juče smo videli da je Mađarska proglasila vanredno stanje na teritoriji cele Mađarske, što kad je u pitanju vodosnabdevanje, nažalost, prognoze nisu dobre. Ovde je iznet podatak da je 1909. godine postignut minimum -143 cm. Mi smo tek sada u periodu kada bi Dunav trebalo da opada u naredna dva do tri meseca, tako da prognoze nisu dobre", rekao je Glamočić.

Glamočić je naveo i da će nadležne institucije uraditi sve da bi se produbio ovaj kanal i da se omogući dotok vode.

"Pre dva dana smo obavešteni od Vode Vojvodine da je situacija vrlo alarmantna, pre svega ovde na crpnoj stanici Bezdan. Ova crpna stanica, odnosno pumpa, je noćas u tri sata, prestala da radi zbog niskog vodostaja. Vodostaj je nizak od kad RHMZ meri, ali je 1909. godine ovde u Bezdanu bio niži vodostaj nego što je to danas, bio je -143, ako se ne varam. Ali to je bilo u nekom prethodnom periodu, kada nismo imali klimatske promene i druge probleme sa kojima se susrećemo danas", naveo je Glamočić.

Ministar Glamočić je apelovao na sve organe države, uključujući i inspekcinske službe da prate situaciju.

"Mi ćemo obavestiti i ekološku inspekciju koja je pri Upravi za kriminalističku policiju da vrši nadgledanje danonoćno, da ne bi došlo do zahvatanja vode na nelegalan način u kanalima, i da sačuvamo riblji fond, floru i faunu u našim kanalima, i da svi one koji pokušaju da iskoriste ovu situaciju za neke zloupotrebe sprečimo u tome", istakao je ministar.

Pokrajinska vlada je obezbedila 270 miliona dinara interventno za Vode Vojvodine, kako bi mogao da se očisti sediment u pristupnim kanalima koji dovode praktično vodu iz reke Dunav, do crpne stanice Bezdan i kako bi se omogućio njen rad. Produbiće se kanal i dobiće se određena mogućnost većeg dotoka vode do agregata, objašnjavaju nadležni.

V.d. direktora JVP "Vojvodine vode" Igor Kolaković rekao je da je zadatak crpne stanice "Bezdan 2" da u izuzetno niskim vodostajima zahvata vodu i puni hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, bački deo hidrosistema, odnosno njen severni deo u bačkom delu, kao i da je vodostaj trenutno -131 što je istorijski minimum.

"Crpna stanica je projektovana da može da radi od 100 do -100. Određenim merama na agregatima i merama koje ste videli ispred sa izmuljenjem, produbljenjem korita, uspeli smo da omogućimo rad crpne stanice do -131. Nažalost, prognoze koje su u Mađarskoj su da će doći do pada u narednim danima, još oko 20-ak centimetara", rekao je on.

Pokrajinski sekretar i potpredsednik Vlade Vojvodine Vladimir Galić izjavio je da će nadležne situacije biti na terenu i da će se brinuti o vodosistemu.

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